Netlist Aktie
WKN DE: A0LFEH / ISIN: US64118P1093
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Netlist öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Netlist wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,010 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 42,0 Millionen USD – ein Plus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netlist 40,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,070 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,210 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 159,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 147,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netlist IncShsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Netlist öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Netlist zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Netlist präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Netlist IncShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Netlist IncShs
|0,62
|-2,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.