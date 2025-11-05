Ausblick: Netlist öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Netlist wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,010 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 42,0 Millionen USD – ein Plus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netlist 40,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,070 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,210 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 159,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 147,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

