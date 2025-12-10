Ausblick: Netskope A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Netskope A wird am 11.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,252 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 26,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 175,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 138,5 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,202 USD je Aktie, gegenüber -0,930 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 689,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 538,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at