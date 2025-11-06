Neuland Laboratories Aktie
WKN DE: A2JAXV / ISIN: INE794A01010
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: Neuland Laboratories stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Neuland Laboratories stellt am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 54,92 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 25,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 36,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,26 Milliarden INR gegenüber 3,11 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 229,30 INR je Aktie, gegenüber 202,74 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 18,14 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 14,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Neuland Laboratories Ltd Dematerialisedmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: Neuland Laboratories stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Neuland Laboratories zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Neuland Laboratories präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.05.25
|Ausblick: Neuland Laboratories vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Neuland Laboratories Ltd Dematerialisedmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Neuland Laboratories Ltd Dematerialised
|17 559,00
|-0,42%