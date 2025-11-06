Neuland Laboratories Aktie

Neuland Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JAXV / ISIN: INE794A01010

<
06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Neuland Laboratories stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Neuland Laboratories stellt am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 54,92 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 25,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 36,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,26 Milliarden INR gegenüber 3,11 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 229,30 INR je Aktie, gegenüber 202,74 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 18,14 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 14,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

