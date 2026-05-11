Neuraxis Aktie
WKN DE: A3D55B / ISIN: US64134X2018
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Neuraxis präsentiert Quartalsergebnisse
Neuraxis veröffentlicht am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,190 USD. Dies würde einen Gewinn von 42,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Neuraxis -0,330 USD je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll Neuraxis im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 61,11 Prozent gesteigert.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,555 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,950 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 9,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 3,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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