Ausblick: Neurocrine Biosciences präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Neurocrine Biosciences wird am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,59 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 28,23 Prozent erhöht. Damals waren 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Neurocrine Biosciences im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 746,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 26 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 622,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 20,05 Prozent gesteigert.

20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,51 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,29 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,79 Milliarden USD, gegenüber 2,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at