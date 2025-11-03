Neuronetics Aktie
WKN DE: A2JPMY / ISIN: US64131A1051
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Neuronetics gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Neuronetics veröffentlicht am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,128 USD gegenüber -0,440 USD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Neuronetics in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 104,32 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 37,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 18,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,574 USD, gegenüber -1,380 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 151,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 74,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
