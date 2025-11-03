NeuroPace Aktie
Ausblick: NeuroPace zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
NeuroPace wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,195 USD. Das entspräche einem Verlust von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,190 USD erwirtschaftet wurden.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei NeuroPace für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 24,6 Millionen USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,849 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,930 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 95,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 79,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
