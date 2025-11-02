Ausblick: New Atlas Energy Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

New Atlas Energy Solutions öffnet am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,001 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Minus von 11,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 270,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 304,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,103 USD im Vergleich zu 0,550 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,11 Milliarden USD, gegenüber 1,06 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at