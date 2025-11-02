New Atlas Energy Solutions Aktie

New Atlas Energy Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ES83 / ISIN: US6420451089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.11.2025 07:01:06

Ausblick: New Atlas Energy Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

New Atlas Energy Solutions öffnet am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,001 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Minus von 11,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 270,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 304,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,103 USD im Vergleich zu 0,550 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,11 Milliarden USD, gegenüber 1,06 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu New Atlas Energy Solutions Inc Registered Shsmehr Nachrichten