Ausblick: Neway CNC Equipment (Suzhou) A präsentiert Quartalsergebnisse
Neway CNC Equipment (Suzhou) A stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,150 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Neway CNC Equipment (Suzhou) A 0,180 CNY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 705,9 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 5,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Neway CNC Equipment (Suzhou) A einen Umsatz von 669,0 Millionen CNY eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,716 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,710 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,75 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,45 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
