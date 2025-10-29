Ausblick: Newmark Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Newmark Group A lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,400 USD. Dies würde einem Zuwachs von 300 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Newmark Group A 0,100 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Newmark Group A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 747,1 Millionen USD im Vergleich zu 682,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,56 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,340 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,07 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,73 Milliarden USD im Vorjahr.

