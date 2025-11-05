Ausblick: News B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

News B wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,191 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,11 Milliarden USD – ein Minus von 18,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem News B 2,58 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,810 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,69 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at