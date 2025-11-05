News b Aktie
WKN DE: A1W048 / ISIN: US65249B2088
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: News B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
News B wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,191 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,11 Milliarden USD – ein Minus von 18,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem News B 2,58 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,810 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,69 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu News Corp (B)mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: News B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel hätte eine Investition in News B von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.25
|S&P 500-Wert News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
21.10.25
|S&P 500-Wert News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.10.25
|S&P 500-Titel News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.10.25
|S&P 500-Wert News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.10.25
|Gewinne in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
01.10.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu News Corp (B)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|News Corp (B)
|24,80
|-3,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.