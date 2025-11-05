Ausblick: News öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

News äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,191 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei News noch ein Gewinn pro Aktie von 0,210 USD in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 18,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,58 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei News für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,10 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,810 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 8,69 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,45 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at