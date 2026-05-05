Nexa Resources Aktie
WKN DE: A2H5WA / ISIN: LU1701428291
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Nexa Resources präsentiert Quartalsergebnisse
Nexa Resources stellt am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,881 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 39,49 Prozent auf 885,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Nexa Resources noch 635,1 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,00 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,40 Milliarden USD, gegenüber 2,99 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nexa Resources S.A. Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Nexa Resources präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Nexa Resources präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Nexa Resources präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nexa Resources S.A. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Nexa Resources S.A. Registered Shs
|13,20
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHandel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.