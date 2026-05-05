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WKN DE: A2H5WA / ISIN: LU1701428291

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Nexa Resources präsentiert Quartalsergebnisse

Nexa Resources stellt am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,881 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 39,49 Prozent auf 885,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Nexa Resources noch 635,1 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,00 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,40 Milliarden USD, gegenüber 2,99 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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