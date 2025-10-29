Ausblick: Nexchip Semiconductor A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nexchip Semiconductor A wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,120 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Nexchip Semiconductor A nach der Prognose von 1 Analyst 2,70 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,38 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,463 CNY, gegenüber 0,270 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 11,02 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,25 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at