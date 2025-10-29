Nexchip Semiconductor a Aktie
WKN DE: A3EVCN / ISIN: CNE1000060L1
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Nexchip Semiconductor A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nexchip Semiconductor A wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,120 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 CNY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Nexchip Semiconductor A nach der Prognose von 1 Analyst 2,70 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,38 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,463 CNY, gegenüber 0,270 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 11,02 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,25 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nexchip Semiconductor Corporation Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: Nexchip Semiconductor A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Nexchip Semiconductor A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.08.25
|Ausblick: Nexchip Semiconductor A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.08.25