Ausblick: NexGel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NexGel äußert sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,080 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll NexGel nach der Prognose von 1 Analyst 3,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,280 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,500 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at