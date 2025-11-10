Ausblick: NEXON präsentiert Quartalsergebnisse

NEXON wird am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 30,79 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NEXON 32,55 JPY je Aktie eingenommen.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 10,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 135,59 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei NEXON für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 121,68 Milliarden JPY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 118,07 JPY aus. Im Vorjahr waren 161,79 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 459,50 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 446,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at