Erste Schätzungen: NEXON gewährt Anlegern Blick in die Bücher
NEXON wird voraussichtlich am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 30,79 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 32,55 JPY je Aktie vermeldet.
9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 120,46 Milliarden JPY gegenüber 135,59 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 11,16 Prozent.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 118,07 JPY, gegenüber 161,79 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 459,50 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 446,21 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
