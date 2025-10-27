Ausblick: NexPoint Residential Trust vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NexPoint Residential Trust wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Verlust je Aktie von -0,350 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,350 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 64,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei NexPoint Residential Trust für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 63,2 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,226 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,040 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 251,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 259,7 Millionen USD waren.

