Ausblick: NFI Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

NFI Group präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,103 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NFI Group noch ein Verlust pro Aktie von -0,180 CAD in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 871,9 Millionen USD, was einem Umsatz von 970,3 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,297 USD, gegenüber -0,040 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 3,74 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,28 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at