Ausblick: Nikon gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nikon präsentiert in der am 09.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 26,10 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,05 Prozent erhöht. Damals waren 19,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 17,42 Prozent auf 167,53 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 142,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 102,34 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 125,46 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 654,10 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 628,11 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at