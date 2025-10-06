NIKON Aktie

WKN: 645005 / ISIN: US6541112024

06.10.2025

Nikon-Aktie reagiert stark: EssilorLuxottica erhöht Engagement

Nikon-Aktie reagiert stark: EssilorLuxottica erhöht Engagement

Der Brillenkonzern Essilorluxottica hat seine Beteiligung an Nikon auf über 10 Prozent erhöht.

Der französisch-italienische Hersteller von Brillen der Marke Ray-Ban gab am Montag in einer Meldung an die Aufsichtsbehörde bekannt, dass er nach dem Erwerb von Nikon-Aktien am Markt nun einen Anteil von 10,6 Prozent an dem japanischen Optikgeräte- und Kamera-Hersteller hält. Zuletzt hatte Essilorluxottica eine Beteiligung von 9,5 Prozent gemeldet. Die Nikon-Aktie legte daraufhin zu und notierte an der Tokioter Börse letztlich mit einem Plus von 4,98 Prozent bei 1.824 Yen.

Essilorluxottica erklärte, die Beteiligung diene nur Investitionszwecken.

DJG/DJN/sha/rio

DOW JONES

Bildquelle: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

