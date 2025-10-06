NIKON Aktie
Nikon-Aktie reagiert stark: EssilorLuxottica erhöht Engagement
Der französisch-italienische Hersteller von Brillen der Marke Ray-Ban gab am Montag in einer Meldung an die Aufsichtsbehörde bekannt, dass er nach dem Erwerb von Nikon-Aktien am Markt nun einen Anteil von 10,6 Prozent an dem japanischen Optikgeräte- und Kamera-Hersteller hält. Zuletzt hatte Essilorluxottica eine Beteiligung von 9,5 Prozent gemeldet. Die Nikon-Aktie legte daraufhin zu und notierte an der Tokioter Börse letztlich mit einem Plus von 4,98 Prozent bei 1.824 Yen.
Essilorluxottica erklärte, die Beteiligung diene nur Investitionszwecken.
