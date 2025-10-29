Ningbo Sanxing Electric Aktie
WKN DE: A1JY6Z / ISIN: CNE100001567
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Ningbo Sanxing Electric stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ningbo Sanxing Electric wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,527 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,480 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 3,99 Milliarden CNY – ein Plus von 16,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ningbo Sanxing Electric 3,44 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,83 CNY, gegenüber 1,60 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 17,13 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,55 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
