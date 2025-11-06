NIPPON CERAMIC Aktie
WKN: 881514 / ISIN: JP3725200004
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: NIPPON CERAMIC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
NIPPON CERAMIC wird am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 44,41 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NIPPON CERAMIC 36,12 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 8,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,89 Milliarden JPY gegenüber 6,35 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 298,78 JPY, gegenüber 181,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 26,98 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,04 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NIPPON CERAMIC CO LTDmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: NIPPON CERAMIC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: NIPPON CERAMIC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: NIPPON CERAMIC zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.07.25
|Erste Schätzungen: NIPPON CERAMIC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.05.25
|Ausblick: NIPPON CERAMIC stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu NIPPON CERAMIC CO LTDmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|NIPPON CERAMIC CO LTD
|3 605,00
|0,98%