Ausblick: NIPPON CERAMIC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NIPPON CERAMIC wird am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 44,41 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NIPPON CERAMIC 36,12 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 8,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,89 Milliarden JPY gegenüber 6,35 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 298,78 JPY, gegenüber 181,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 26,98 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,04 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

