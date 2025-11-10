Nippon Signal Aktie
Ausblick: Nippon Signal stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nippon Signal wird am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 26,30 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Signal 26,13 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 23,27 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,73 Milliarden JPY umgesetzt.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 126,20 JPY je Aktie, gegenüber 136,34 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 108,45 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 106,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
