Nippon Signal Aktie

WKN: 857773 / ISIN: JP3716000009

10.11.2025 07:01:06

Ausblick: Nippon Signal stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nippon Signal wird am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 26,30 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Signal 26,13 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 23,27 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,73 Milliarden JPY umgesetzt.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 126,20 JPY je Aktie, gegenüber 136,34 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 108,45 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 106,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
