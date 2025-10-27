Erste Schätzungen: Nippon Signal präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippon Signal wird voraussichtlich am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 26,30 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 26,13 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nippon Signal in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 23,27 Milliarden JPY im Vergleich zu 23,73 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 126,20 JPY, gegenüber 136,34 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 108,45 Milliarden JPY im Vergleich zu 106,86 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at