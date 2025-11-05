Ausblick: Nippon Suisan Kaisha informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nippon Suisan Kaisha präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 1,27 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,39 Prozent erhöht. Damals waren 1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nippon Suisan Kaisha in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,87 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,53 Milliarden USD im Vergleich zu 1,47 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,78 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,36 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 6,17 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at