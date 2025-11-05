Nippon Yusen K.K Aktie
WKN: 859849 / ISIN: JP3753000003
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Nippon Yusen KK (NYK line) legt Quartalsergebnis vor
Nippon Yusen KK (NYK line) öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst schätzt, dass Nippon Yusen KK (NYK line) für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 212,43 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 344,67 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 10,44 Prozent auf 595,69 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 665,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 576,59 JPY im Vergleich zu 1070,32 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 2.371,70 Milliarden JPY, gegenüber 2.588,70 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
