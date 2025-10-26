Nitto Denko Aktie
Ausblick: Nitto Denko präsentiert Quartalsergebnisse
Nitto Denko wird am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,81 Prozent auf 1,74 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,77 USD aus. Im Vorjahr waren 1,28 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 6,65 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
