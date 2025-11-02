Ausblick: Niva Bupa Health Insurance Company verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Niva Bupa Health Insurance Company wird am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,230 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 45,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,19 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Niva Bupa Health Insurance Company für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,29 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,792 INR, gegenüber 1,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 69,01 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 55,17 Milliarden INR generiert wurden.

