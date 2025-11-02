Niva Bupa Health Insurance Company Aktie
ISIN: INE995S01015
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Niva Bupa Health Insurance Company verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Niva Bupa Health Insurance Company wird am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,230 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 45,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,19 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Niva Bupa Health Insurance Company für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,29 Milliarden INR aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,792 INR, gegenüber 1,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 69,01 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 55,17 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Niva Bupa Health Insurance Company Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Nachrichten
Analysen zu Niva Bupa Health Insurance Company Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.