Ausblick: Nokian Renkaat stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nokian Renkaat wird sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,100 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 338,9 Millionen EUR – ein Plus von 8,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nokian Renkaat 313,6 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,124 EUR, gegenüber -0,170 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 1,39 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,29 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at