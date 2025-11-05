Ausblick: Nomad verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nomad wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,465 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 758,3 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 845,4 Millionen USD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,65 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 3,05 Milliarden EUR, gegenüber 3,35 Milliarden USD im Vorjahr.

