Noodles & Company Aktie
WKN DE: A1W1QK / ISIN: US65540B1052
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Noodles Company (A) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Noodles Company (A) präsentiert in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,105 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Noodles Company (A) noch ein Verlust pro Aktie von -0,150 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 119,8 Millionen USD – ein Minus von 2,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Noodles Company (A) 122,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,525 USD im Vergleich zu -0,800 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 489,4 Millionen USD, gegenüber 493,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
