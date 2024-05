Ausblick: North Media A-S legt Quartalsergebnis vor

North Media A-S präsentiert in der am 16.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 1,36 DKK. Dies würde einer Verringerung von 78,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem North Media A-S 6,30 DKK je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 41,25 Prozent auf 339,0 Millionen DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 240,0 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 5,44 DKK aus. Im Vorjahr waren 14,29 DKK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 1,35 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 949,1 Millionen DKK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at