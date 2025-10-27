Northwest Bancshares Aktie

Northwest Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YF80 / ISIN: US6673401039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Northwest Bancshares legt Quartalsergebnis vor

Northwest Bancshares wird sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,306 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Northwest Bancshares 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Northwest Bancshares 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 166,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 16,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Northwest Bancshares 199,5 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,26 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,790 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 652,1 Millionen USD, gegenüber 756,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Northwest Bancshares Inc MDmehr Nachrichten

Analysen zu Northwest Bancshares Inc MDmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Northwest Bancshares Inc MD 12,05 -3,68% Northwest Bancshares Inc MD

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen