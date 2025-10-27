Northwest Bancshares Aktie
WKN DE: A0YF80 / ISIN: US6673401039
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Northwest Bancshares legt Quartalsergebnis vor
Northwest Bancshares wird sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,306 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Northwest Bancshares 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Northwest Bancshares 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 166,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 16,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Northwest Bancshares 199,5 Millionen USD umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,26 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,790 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 652,1 Millionen USD, gegenüber 756,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Northwest Bancshares Inc MDmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Northwest Bancshares legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: Northwest Bancshares zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: Northwest Bancshares legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Northwest Bancshares Inc MDmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Northwest Bancshares Inc MD
|12,05
|-3,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.