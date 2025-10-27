Ausblick: Northwest Bancshares legt Quartalsergebnis vor

Northwest Bancshares wird sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,306 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Northwest Bancshares 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Northwest Bancshares 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 166,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 16,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Northwest Bancshares 199,5 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,26 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,790 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 652,1 Millionen USD, gegenüber 756,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at