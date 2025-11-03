Ausblick: NSK stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NSK äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 5,15 JPY aus. Im letzten Jahr hatte NSK einen Gewinn von 0,140 JPY je Aktie eingefahren.

NSK soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 207,47 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 197,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 26,20 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 21,78 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 828,83 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 796,67 Milliarden JPY im Vorjahr.

