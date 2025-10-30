Ausblick: NTN stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NTN äußert sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -5,840 JPY. Dies würde einen Verlust von 34,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem NTN -4,330 JPY je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 3,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 195,22 Milliarden JPY gegenüber 203,14 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -7,370 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -44,900 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 791,33 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 825,59 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at