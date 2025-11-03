O-I Glass Aktie
WKN DE: A2PXK0 / ISIN: US67098H1041
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: O-I Glass verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
O-I Glass wird am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,415 USD aus. Im letzten Jahr hatte O-I Glass einen Verlust von -0,520 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,66 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Milliarden USD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,47 USD je Aktie, gegenüber -0,690 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 6,45 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 6,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu O-I Glass Inc Registered Shsmehr Analysen
