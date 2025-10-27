Ausblick: Obic Business Consultants vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Obic Business Consultants lädt am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 54,66 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 11,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 48,88 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Obic Business Consultants in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,71 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 12,51 Milliarden JPY im Vergleich zu 11,51 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 234,54 JPY, gegenüber 215,27 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 51,43 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 46,98 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at