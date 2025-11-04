Ocugen Aktie
WKN DE: A2PSZH / ISIN: US67577C1053
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Ocugen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ocugen veröffentlicht am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ocugen für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,056 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ocugen in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 51,75 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 0,6 Millionen USD im Vergleich zu 1,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,210 USD im Vergleich zu -0,200 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,8 Millionen USD, gegenüber 4,1 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ocugen Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Ocugen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: Ocugen gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
18.07.25
|Erste Schätzungen: Ocugen informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.05.25
|Ausblick: Ocugen veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)