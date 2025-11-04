Ausblick: Ocugen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ocugen veröffentlicht am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ocugen für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,056 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ocugen in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 51,75 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 0,6 Millionen USD im Vergleich zu 1,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,210 USD im Vergleich zu -0,200 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,8 Millionen USD, gegenüber 4,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at