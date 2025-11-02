Ausblick: Offerpad Solutions A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Offerpad Solutions A stellt am 03.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Offerpad Solutions A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,283 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,490 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 173,0 Millionen USD – ein Minus von 16,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Offerpad Solutions A 208,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,438 USD je Aktie, gegenüber -2,270 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 671,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 918,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

