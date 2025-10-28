Ausblick: OGE Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

OGE Energy gibt am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,14 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei OGE Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 1,09 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll OGE Energy in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,21 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,18 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 965,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,19 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,14 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,99 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at