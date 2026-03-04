Ausblick: Olaplex legt Quartalsergebnis vor

Olaplex wird am 05.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,004 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 4,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 105,3 Millionen USD gegenüber 100,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,062 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,030 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 422,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 422,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at