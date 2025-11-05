Ausblick: Olaplex verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Olaplex wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,024 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Olaplex mit einem Umsatz von insgesamt 110,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,17 Prozent verringert.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,065 USD, gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 422,6 Millionen USD im Vergleich zu 422,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at