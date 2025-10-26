Ausblick: Olin legt Quartalsergebnis vor

Olin wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,074 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,59 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Olin für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,73 Milliarden USD aus.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,061 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,910 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,82 Milliarden USD, gegenüber 6,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at