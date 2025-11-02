Oma Savings Bank Aktie

WKN DE: A2PAFH / ISIN: FI4000306733

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Oma Savings Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Oma Savings Bank wird am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,445 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 19,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,550 EUR erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 56,2 Millionen EUR aus – eine Minderung von 45,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Oma Savings Bank einen Umsatz von 102,6 Millionen EUR eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,27 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,80 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 225,7 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 422,3 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at

