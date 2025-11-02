Oma Savings Bank Aktie
WKN DE: A2PAFH / ISIN: FI4000306733
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Oma Savings Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Oma Savings Bank wird am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,445 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 19,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,550 EUR erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 56,2 Millionen EUR aus – eine Minderung von 45,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Oma Savings Bank einen Umsatz von 102,6 Millionen EUR eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,27 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,80 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 225,7 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 422,3 Millionen EUR waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oma Savings Bank Plc Registered Shsmehr Nachrichten
|
02.11.25
|Ausblick: Oma Savings Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Oma Savings Bank gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: Oma Savings Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.25
|Erste Schätzungen: Oma Savings Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.05.25
|Ausblick: Oma Savings Bank legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Oma Savings Bank Plc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Oma Savings Bank Plc Registered Shs
|10,96
|0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.