Ausblick: On zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von On.

On wird am 04.03.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2024 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,180 CHF je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 19 Analysten einen Zuwachs von 17,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 593,6 Millionen CHF gegenüber 503,9 Millionen CHF im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,813 CHF prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,280 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,31 Milliarden CHF umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,99 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at