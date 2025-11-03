Ausblick: One 97 Communications stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

One 97 Communications lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird One 97 Communications die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,80 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte One 97 Communications 14,59 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 20,34 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 22,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,60 Milliarden INR in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,79 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -10,350 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 85,08 Milliarden INR, gegenüber 67,30 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at