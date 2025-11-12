OneWater Marin a Aktie
Ausblick: OneWater Marine A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
OneWater Marine A veröffentlicht am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,212 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte OneWater Marine A -0,630 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 407,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 7,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 377,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,609 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,390 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,82 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
