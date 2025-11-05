Ausblick: Open Lending A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Open Lending A wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,002 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Open Lending A mit einem Umsatz von insgesamt 22,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,62 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,028 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,130 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 96,1 Millionen USD, gegenüber 24,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at