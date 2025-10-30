Ausblick: Oppein Home Group A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Oppein Home Group A präsentiert am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,43 CNY je Aktie gegenüber 1,71 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,24 Milliarden CNY aus – eine Minderung von 1,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Oppein Home Group A einen Umsatz von 5,30 Milliarden CNY eingefahren.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,39 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,29 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 18,76 Milliarden CNY, gegenüber 18,83 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at